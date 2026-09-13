В Уфе за сутки задержали трёх подростков за рулём транспортных средств

На улице Первомайской был оставлен 17-летний парень за рулем мопеда. Его ровесника за рулем «ВАЗа» четырнадцатой модели задержали на улице Производственной. На проспекте Дружбы народов выявили 16-летнего парня, управлявшего «Тойотой Короллой».

Указанные транспортные средства помещены на спецстоянку. В отношении родителей несовершеннолетних материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении к ответственности. Кроме того, будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.