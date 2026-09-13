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13 Сентября , 13:18

В Уфе за сутки задержали трёх подростков за рулём транспортных средств

Нарушители были выявлены инспекторами ДПС 12 сентября, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

В Уфе за сутки задержали трёх подростков за рулём транспортных средствВ Уфе за сутки задержали трёх подростков за рулём транспортных средств
В Уфе за сутки задержали трёх подростков за рулём транспортных средств

На улице Первомайской был оставлен 17-летний парень за рулем мопеда. Его ровесника за рулем «ВАЗа» четырнадцатой модели задержали на улице Производственной. На проспекте Дружбы народов выявили 16-летнего парня, управлявшего «Тойотой Короллой».

Указанные транспортные средства помещены на спецстоянку. В отношении родителей несовершеннолетних материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении к ответственности. Кроме того, будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

В Уфе за сутки задержали трёх подростков за рулём транспортных средств
В Уфе за сутки задержали трёх подростков за рулём транспортных средств
В Уфе за сутки задержали трёх подростков за рулём транспортных средств
Автор:Артур СМОЛОВ
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