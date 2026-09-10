В Башкирии потушили два лесных пожара из четырёх

Оба пожара локализованы, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба МЧС региона. В тушении огня задействованы 125 человек и 17 единиц техники минлесхоза РБ. В связи со стабилизацией обстановки и ликвидацией последствий пожаров аэромобильная группировка МЧС вернулась в пункт постоянной дислокации.

Мониторинг лесопожарной обстановки по-прежнему ведется круглосуточно, включая авиапатрулирование и использование спутниковых систем. При этом вероятность возникновения новых лесных и ландшафтных пожаров остается высокой.

По данным ведомства, с начала пожароопасного периода в республике возникло 29 очагов лесных пожаров — на 15 больше, чем за тот же период прошлого года. Общая площадь, пройденная огнем, составила 284,6 га. Спасатели напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и на придомовых территориях.

В случае обнаружения возгорания немедленно сообщайте об этом по телефонам 101 или 112.

Фото: МЧС РБ.