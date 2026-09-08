В Уфе бабушка спасла из огня троих внуков

Днем 8 августа на улице Сарапульской загорелся одноэтажный жилой дом размерами 7х9 метров, где проживала семья с пятью детьми. По данным МЧС региона, возгорание произошло на веранде, откуда огонь мгновенно перекинулся на жилые помещения и заблокировал выход.

На момент возникновения пожара в доме находились пожилая женщина и трое несовершеннолетних детей. В критической ситуации бабушка не растерялась: оценив обстановку, она открыла окно, передала детей соседям, после чего и сама выбралась из горящего дома. В результате ее грамотных действий никто не пострадал.

Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение на площади 63 квадратных метра. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Как уточнили в ведомстве, в дома был установлен пожарный извещатель, который сработал, как только дым проник в помещение.

Напомним, в этот же день в Уфе загорелось пустующее здание на улице Крупской.

Фото: МЧС РБ.