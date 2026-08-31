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31 Августа , 12:32

Житель Башкирии потерял 800 тысяч, пытаясь по дешёвке купить иномарку

Житель Чекмагушевского района стал жертвой мошенников.

Житель Башкирии потерял 800 тысяч, пытаясь по дешёвке купить иномаркуЖитель Башкирии потерял 800 тысяч, пытаясь по дешёвке купить иномарку
Житель Башкирии потерял 800 тысяч, пытаясь по дешёвке купить иномарку

25-летний житель Чекмагушевского района нашел в интернете объявление о продаже иномарке по выгодной цене. Мужчина связался с продавцом мессенджере, последний попросил оплатить «растаможку» — более 800 тысяч рублей.

Покупатель перевел продавцу необходимую сумму, но потом узнал, что также нужно оплатить налог в размере 180 тысяч рублей. И тут мужчина догадался, что его обманывают, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Полиция напоминает: основная схема обмана при покупке автомобиля заключается в требовании предоплаты за «услуги» и «гарантии». Мошенники активно используют фейковые сайты-однодневки и мессенджеры, где создают иллюзию долгих переговоров. Проверяйте информацию о продавцах через официальные реестры и ни в коем случае не переводить крупные суммы на счета физических лиц.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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