Житель Башкирии потерял 800 тысяч, пытаясь по дешёвке купить иномарку

25-летний житель Чекмагушевского района нашел в интернете объявление о продаже иномарке по выгодной цене. Мужчина связался с продавцом мессенджере, последний попросил оплатить «растаможку» — более 800 тысяч рублей.

Покупатель перевел продавцу необходимую сумму, но потом узнал, что также нужно оплатить налог в размере 180 тысяч рублей. И тут мужчина догадался, что его обманывают, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Полиция напоминает: основная схема обмана при покупке автомобиля заключается в требовании предоплаты за «услуги» и «гарантии». Мошенники активно используют фейковые сайты-однодневки и мессенджеры, где создают иллюзию долгих переговоров. Проверяйте информацию о продавцах через официальные реестры и ни в коем случае не переводить крупные суммы на счета физических лиц.

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