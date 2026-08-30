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30 Августа , 07:13

В Башкирии из мечети пытались украсть пожертвования

В мечеть села Раевский Альшеевского района ночью проник неизвестный и похитил 10 000 рублей из ящика для пожертвований. Преступление удалось раскрыть по горячим следам.

В Башкирии из мечети пытались украсть пожертвованияВ Башкирии из мечети пытались украсть пожертвования
В Башкирии из мечети пытались украсть пожертвования

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, с заявлением о краже обратился 64-летний имам мечети. Он рассказал, что пожертвования собирались на ремонт молельного дома.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в мечеть с помощью ключа, оставленного под входным ковриком. Воспользовавшись записью с камеры видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 65-летнего жителя посёлка Чишмы.

«Мужчина дал признательные показания и пояснил, что на преступление его толкнула нужда. Он рассказал, что проезжая вечером мимо мечети, обратил внимание на имама, который спрятал ключ от входной двери под коврик. В один из дней он зашел внутрь, приметил ящик для пожертвований, внешне изучил его, после чего скрылся с намерением вернуться ночью. При обыске в доме задержанного полицейские обнаружили похищенные денежные средства, которые впоследствии возвращены в мечеть», - рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото: пресс-служба МВД по РБ.

 

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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