В Башкирии пожарные помогли 70-летнему водителю, улетевшему в кювет

Водитель не справился с управлением и автомобиль ВАЗ 21102 съехал в кювет. О происшествии на трассе сообщение поступило в пожарную часть села Абзаково Белорецкого района. Пожарные сразу же выехали на место ДТП.

Первым делом они осмотрели машину на предмет возгорания и отключили аккумулятор. К счастью, никто не пострадал, прибывшие на место происшествия медики «скорой помощи» осмотрели водителя. Мужчина, 1956 года рождения, от госпитализации отказался.

Фото со страницы ВКонтакте Госкомитета РБ по ЧС.