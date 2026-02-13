Житель Нефтекамска перевёл мошенникам четыре миллиона рублей

В Нефтекамске с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний местный житель.

Ранее мужчине позвонил якобы сотрудник энергосбытовой компании и сообщил о предстоящей замене счетчиков. Для этого лжесотрудник попросил назвать код из смски.

Сразу после этого нефтекамцу позвонили из якобы Росфинмониторинга, ФСБ и следственного отдела. Мужчину убедили в том, что его личный кабинет в Госуслугах взломан, и велели перевести все деньги на «безопасный счет».

Попытка перевести деньги через терминал не удалась — операция была отклонена как подозрительная. Горожанин предупредил звонящих о том, что банкомат блокирует операцию. Тогда к нему домой направили курьера, который забрал около двух миллионов рублей. Злоумышленники на этом не остановились, убедив мужчину продать автомобиль и перевести деньги.

На прощанье же аферисты признались гражданину, что могли оставить его и без квартиры, но не стали.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РБ.

