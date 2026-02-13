0 °С
13 Февраля , 11:17

В Уфе водитель грузовика, сдавая назад, наехал на пожилую женщину

Происшествие случилось вчера, 12 февраля, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

Около двенадцати часов дня напротив дома № 5 на улице Энтузиастов водитель «ГАЗа», двигаясь задним ходом, наехал на 76-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Полиция проводит административное расследование по факту ДТП.

Автор: Артур СМОЛОВ
