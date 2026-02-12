Жительница Уфы отдала «трейдерам» 2,5 миллиона рублей

В Уфе в полицию обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой мошенников-«трейдеров».

В конце прошлого года уфимка познакомилась в интернете с «трейдером». Под его руководством женщина создала «инвестиционную платформу» и внесла туда 2,5 миллиона рублей. Большую часть денег из этой суммы она взяла в кредит.

Когда дама попыталась вывести дивиденды, «деловые партнеры» потребовали внести страховую сумму. И тут уфимка поняла, что ее обманывают.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.