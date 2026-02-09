0 °С
9 Февраля , 12:57

За неделю на дорогах Башкирии погибло восемь человек

С 2 по 8 февраля в республике произошло 30 ДТП.

За неделю, с 2 по 8 февраля, на дорогах республики произошло 30 аварий. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова. Жертвами ДТП стали восемь человек. 36 человек пострадало.

Всего с начала года в Башкирии произошло 172 ДТП. Пострадал 221 человек. Погибло 23 человека. Число погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на три, пострадавших — на 71.

Напомним, одно из смертельных ДТП произошло 6 февраля в Учалинском районе — погибла 33-летняя женщина, управлявшая «Тойотой».

Фото: стоп-кадр трансляции оперативного совещания ЦУР РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
