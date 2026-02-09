В Башкирии за неделю пять человек погибло в пожарах

За неделю с 2 по 8 февраля, в Башкирии произошло 72 пожара. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Жертвами пожаров стали пять человек. Получили травмы семь человек.

Пожары с гибелью людей произошли в Белокатайском, Благовещенском, Ишимбайском и Уфимском районах.

С начала года в республике произошло 475 пожаров, что на 17 меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Погибло в пожарах 25 человек (минус два по сравнению с прошлым годом).

Фото: стоп-кадр трансляции оперативного совещания ЦУР РБ.