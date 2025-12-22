-18 °С
В Башкирии за неделю в ДТП погибли два человека

На оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова сообщила, что по оперативным данным региональной ГАИ за минувшую неделю произошло 36 ДТП, в которых 42 человека пострадали и двое погибли.

С начала года в республике зарегистрировано 2 602 дорожных инцидента (на 289 ДТП меньше, чем в прошлом году за тот же период). В них пострадали 3 106 человек (на 405 меньше) и погибло — 369 (на 22 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

Основными причинами смертельных ДТП стали столкновение и наезд на пешехода.

Также в течение недели было задержано 238 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. К счастью, никто из них ДТП не совершил. С начала года общее количество задержанных за «пьяное» вождение — 15 960 человек, из них 287 совершили ДТП.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
