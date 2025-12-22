В Башкирии в пожарах погибли четыре человека

Из огня удалось спасти 15 человек, семеро получили травмы различной степени тяжести. Трагедии с гибелью людей произошли в Мелеузовском районе, а также в городах Кумертау и Уфа.

Всего с начала года количество пожаров в регионе сократилось на 20 процентов, погибших – на 24 человек. Количество спасенных увеличилось на 238 человек.

«В целях профилактики гибели людей на пожарах за минувшую неделю было проведено 798 профилактических рейда с охватом более пяти тысяч человек», — сообщил спикер.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.