В Уфе лифт с двумя подростками рухнул вниз и пробил трубу

Авария случилась в многоквартирном доме на улице Ахметова. Ситуация осложнялась тем, что при падении лифт пробил трубу горячего водоснабжения, и в кабину начал поступать горячий пар.

На место прибыли сотрудники МЧС и вместе с лифтерами развернули спасательную операцию. Благодаря слаженным профессиональным действиям подростки были благополучно эвакуированы из упавшей кабины.

После осмотра медики отпустили их домой. Жизни и здоровью ребят ничто не угрожает, проинформировали в «чрезвычайном» ведомстве.

Фото: МЧС РБ.