8 Декабря , 20:01

Под Уфой при пожаре в кафе пострадали три женщины

В селе Ольховое Уфимского района вспыхнул пожар в кафе быстрого питания.

На момент прибытия пожарных одноэтажное бревенчатое здание кафе горело открытым пламенем. Огонь потушили.

К сожалению, при пожаре пострадали три женщины, работницы кафе, сообщили в МЧС Башкортостана. Они доставлены для осмотра в медучреждение Уфы.

В тушении огня были задействованы 28 человек и десять единиц техники.

Причина случившегося устанавливается.

Фактом пожара в кафе заинтересовалась прокуратура республики, организовавшая свою проверку. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, после чего даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

Фото: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
