Под Уфой при пожаре в кафе пострадали три женщины

На момент прибытия пожарных одноэтажное бревенчатое здание кафе горело открытым пламенем. Огонь потушили.
К сожалению, при пожаре пострадали три женщины, работницы кафе, сообщили в МЧС Башкортостана. Они доставлены для осмотра в медучреждение Уфы.
В тушении огня были задействованы 28 человек и десять единиц техники.
Причина случившегося устанавливается.
Фактом пожара в кафе заинтересовалась прокуратура республики, организовавшая свою проверку. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, после чего даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности.
Фото: МЧС РБ.