В Башкирии женщина собрала в подушку для аферистов почти полмиллиона рублей

Женщина-водитель такси, получив заказ на доставку подозрительной подушки из Салавата в Челябинск, решила обратиться в полицию. Это историю рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

«Со слов 43-летней работницы такси, она заподозрила неладное, когда взволнованная пожилая женщина передавала ей подушку, в которой отчетливо прощупывался сверток. Бабушка сильно нервничала, а на вопросы об адресате доставки нечего вразумительного пояснить не смогла. Осмотрев содержимое подушки, женщина решил обратиться в полицию», - поведали в правоохранительном ведомстве.

Как выяснили полицейские, пенсионерка из Салавата упаковала в подушку все свои накопления в размере 471 тысячи рублей. Сначала женщине позвонили якобы работники Пенсионного фонда, затем «сотрудники ФСБ». Они убедили женщину, что она случайно вступила в преступную группу, целью которой было спонсирование запрещенной организации. Чтобы уйти от уголовного преследования, аферисты потребовали от пожилой женщины деньги курьеру.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ о покушении на мошенничество.

Фото: соцсети Минфина РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
