В Уфе забравшегося в чужую квартиру полоза вернули хозяйке

После того, как информация о найденной змее широко разошлась по соцсетям, в спасательный отряд Управления гражданской защиты города позвонила девушка. Она рассказала, что найденный метровый полоз принадлежит ей. Необычному питомцу, по ее словам, полтора года, это девочка по имени Люцифер.

Девушка содержит змею в специальных условиях — в террариуме с подогревом, поддерживая оптимальный микроклимат. Корм — замороженных мышей — полоз получает примерно раз в десять дней, это обычная норма для змей такого возраста.

Перед тем, как отдать полоза владелице, спасатели поинтересовались, как она довезет его до дома и не замерзнет ли змея в машине, а также напомнили о необходимости аккуратного обращения с экзотическими животными и соблюдении правил их содержания. В свою очередь, девушка пообещала уделить больше внимания безопасности и укреплению террариума, чтобы впредь у питомца не было соблазна сбежать к соседям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, двумя днями ранее метровый полоз пробрался в одну из квартир многоэтажного дома на улице Интернациональной, где и был обнаружен проживающим там котом. Хозяйка квартиры вызвала спасателей, они отловили незваного гостя и поместили его на временное жительство в отряд, надеясь, что хозяин откликнется на информацию в соцсетях. Так оно и случилось.

Фото: УГЗ Уфы.