В Башкирии пьяный водитель сбил женщину и двух детей

42-летний житель Челябинской области, находясь за рулем «Фольксваген Поло», допустил наезд на трех пешеходов, двое из которых были дети. Это произошло 4 марта в десятом часу вечера. В результате происшествия 51-летняя женщина и 10-летний ребенок получили травмы, сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

Наезд совершил 42-летний житель Челябинской области. Освидетельствование показало, что он был пьян.

По факту ДТП идет разбирательство.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова.