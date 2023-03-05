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В Башкирии пьяный водитель сбил женщину и двух детей

ДТП произошло в селе Мерясово Баймакского района.

В Башкирии пьяный водитель сбил женщину и двух детей
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину и двух детей

42-летний житель Челябинской области, находясь за рулем «Фольксваген Поло», допустил наезд на трех пешеходов, двое из которых были дети. Это произошло 4 марта в десятом часу вечера. В результате происшествия 51-летняя женщина и 10-летний ребенок получили травмы, сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

Наезд совершил 42-летний житель Челябинской области. Освидетельствование показало, что он был пьян.

По факту ДТП идет разбирательство.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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