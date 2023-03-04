-1 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 00:23

В Чишмах горит магазин «Светофор»

Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поздно вечером, сообщает пресс-служба ведомства.

В Чишмах горит магазин «Светофор»
В Чишмах горит магазин «Светофор»

Приехавшие пожарные столкнулись с открытым пламенем – горела крыша одноэтажного здания магазина «Светофор» размером 40х150 метров на улице Промышленной. Предварительная площадь пожара составляла около 500 кв. метров.

На тушение привлечено более 30 человек и 9 единиц техники, подано три ствола. Из здания пожарные вынесли более 20 пропановых газовых баллонов. Силы и средства привлечены по повышенному рангу сложности. Организован подвоз воды.

По предварительной информации погибших и травмированных нет.

Причина пожара устанавливается. На место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Только что стало известно: в Чишмы для руководства тушением пожара выехал из Уфы заместитель начальника Главного управления государственной противопожарной службы Виталий Барзайкин.

Последняя информация от МЧС: в 00.21 пожар локализован на площади 800 кв. метров.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.

В Чишмах горит магазин «Светофор»
В Чишмах горит магазин «Светофор»
В Чишмах горит магазин «Светофор»
В Чишмах горит магазин «Светофор»
В Чишмах горит магазин «Светофор»
В Чишмах горит магазин «Светофор»
В Чишмах горит магазин «Светофор»
В Чишмах горит магазин «Светофор»
В Чишмах горит магазин «Светофор»
Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика