В Чишмах горит магазин «Светофор»

Приехавшие пожарные столкнулись с открытым пламенем – горела крыша одноэтажного здания магазина «Светофор» размером 40х150 метров на улице Промышленной. Предварительная площадь пожара составляла около 500 кв. метров.

На тушение привлечено более 30 человек и 9 единиц техники, подано три ствола. Из здания пожарные вынесли более 20 пропановых газовых баллонов. Силы и средства привлечены по повышенному рангу сложности. Организован подвоз воды.

По предварительной информации погибших и травмированных нет.

Причина пожара устанавливается. На место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Только что стало известно: в Чишмы для руководства тушением пожара выехал из Уфы заместитель начальника Главного управления государственной противопожарной службы Виталий Барзайкин.

Последняя информация от МЧС: в 00.21 пожар локализован на площади 800 кв. метров.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.