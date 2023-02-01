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В многоэтажке Уфы утро начали с пожара

Дело было ранним утром 31 января: в Уфе на улице Дагестанской начался пожар в 12-подъздном жилом доме.

В многоэтажке Уфы утро начали с пожара
В многоэтажке Уфы утро начали с пожара

По сообщению МЧС Башкирии, пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Дым стремительно расползался по всем этажам. К счастью, прибывшие пожарные действовали оперативно, благодаря чему трагических последствий удалось избежать. Из дома эвакуировали 15 жильцов, в том числе троих детей; одного человека пришлось выводить из задымленной зоны, используя спасательное устройство капюшонного типа. В результате никто не пострадал.

Открытое пламя потушили в течение 20 минут. Огонь повредил имущество в квартире, сильно закоптил стены квартиры и подъезда.

Причины случившегося выясняются.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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