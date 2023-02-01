В многоэтажке Уфы утро начали с пожара

По сообщению МЧС Башкирии, пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Дым стремительно расползался по всем этажам. К счастью, прибывшие пожарные действовали оперативно, благодаря чему трагических последствий удалось избежать. Из дома эвакуировали 15 жильцов, в том числе троих детей; одного человека пришлось выводить из задымленной зоны, используя спасательное устройство капюшонного типа. В результате никто не пострадал.

Открытое пламя потушили в течение 20 минут. Огонь повредил имущество в квартире, сильно закоптил стены квартиры и подъезда.

Причины случившегося выясняются.

Фото: МЧС РБ.