На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз с топливом

ДТП произошло на участке трассы вблизи деревни Ушаково в Уфимском районе, уточнили в МЧС региона. Сообщается, что автомобиль перевозил дизельное топливо. При опрокидывании была повреждена горловина цистерны, в результате она дала небольшую течь.

Сотрудники МЧС России провели аварийно-восстановительные работы по устранению течи. Создана воздушно-пенная подушка. Движение на автодороге не затруднено. Пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует.

Позже бензовоз поставили на шасси при помощи автокрана.

Фото: МЧС РБ.