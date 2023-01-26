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Вчера, 13:05

На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз с топливом

Утром 26 января на федеральной трассе Р-240 Уфа — Оренбург перевернулся бензовоз с топливом.

На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз с топливом
На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз с топливом

ДТП произошло на участке трассы вблизи деревни Ушаково в Уфимском районе, уточнили в МЧС региона. Сообщается, что автомобиль перевозил дизельное топливо. При опрокидывании была повреждена горловина цистерны, в результате она дала небольшую течь.

Сотрудники МЧС России провели аварийно-восстановительные работы по устранению течи. Создана воздушно-пенная подушка. Движение на автодороге не затруднено. Пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует.

Позже бензовоз поставили на шасси при помощи автокрана.

Фото: МЧС РБ.

На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз с топливом
На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз с топливом
На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз с топливом
На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз с топливом
На трассе в Башкирии опрокинулся бензовоз с топливом
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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