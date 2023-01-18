В Уфе спасатели освободили утку, вмёрзшую в лёд

О случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщила уфимка, которая не смогла пройти мимо попавшей в беду птицы. Утка примерзла ко льду и не могла вырваться. К моменту приезда спасателей она уже выбилась из сил.

«Пострадавшим» оказался селезень кряквы, уточнили в пресс-службе управления. В лед вмерзло оперение на его брюшке. Спасатели освободили пленника и передали его сотруднику минэкологии региона, приехавшему вместе с ними.

К утру селезень обогрелся и пришел в себя. Ему подобрали новое место жительства, вывезя на озеро Теплое в Инорсе: оно не замерзает, и утки могут там жить круглый год.

Фото: минэкологии РБ.