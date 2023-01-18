-22 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Вчера, 15:05

В Уфе спасатели освободили утку, вмёрзшую в лёд

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы спасли от гибели утку, которая вмерзла в лед на реке Сутолока в районе Монумента Дружбы.

В Уфе спасатели освободили утку, вмёрзшую в лёд
В Уфе спасатели освободили утку, вмёрзшую в лёд

О случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщила уфимка, которая не смогла пройти мимо попавшей в беду птицы. Утка примерзла ко льду и не могла вырваться. К моменту приезда спасателей она уже выбилась из сил.

«Пострадавшим» оказался селезень кряквы, уточнили в пресс-службе управления. В лед вмерзло оперение на его брюшке. Спасатели освободили пленника и передали его сотруднику минэкологии региона, приехавшему вместе с ними.

К утру селезень обогрелся и пришел в себя. Ему подобрали новое место жительства, вывезя на озеро Теплое в Инорсе: оно не замерзает, и утки могут там жить круглый год.

Фото: минэкологии РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика