Автобус с пассажирами из Уфы перевернулся в Оренбургской области

Серьезное ДТП произошло сегодня, 4 января, в 20 часов 8 минут на 56-м километре автодороги Сара – Самарское в Оренбургской области.

На этом участке трассы пассажирский автобус, следовавший из Уфы в Орск, съехал в кювет, где опрокинулся.

В салоне автобуса было 14 человек (включая водителя). Двое из пассажиров – дети.

К ликвидации последствий аварии «чрезвычайное» ведомство Оренбуржья привлекло 13 человек и 7 единиц техники. В том числе два расчета пожарно-спасательных служб. Для оказания экстренной помощи прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. К месту ДТП приехали инспекторы ГИБДД и местной администрации.

Для эвакуации пассажиров на место происшествия направлен школьный автобус отдела образования. Для временного размещения и обогрева людей было подготовлено место в интернате поселка Новопокровка.

Координацию действий оперативных служб осуществляли сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В 21 час 55 минут все пассажиры автобуса эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Оренбургской области.