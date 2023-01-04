-22 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Вчера, 23:49

Автобус с пассажирами из Уфы перевернулся в Оренбургской области

В автобусе находились тринадцать пассажиров, двое из них – дети.

Автобус с пассажирами из Уфы перевернулся в Оренбургской области
Автобус с пассажирами из Уфы перевернулся в Оренбургской области

Серьезное ДТП произошло сегодня, 4 января, в 20 часов 8 минут на 56-м километре автодороги  Сара – Самарское в Оренбургской области.

На этом участке трассы пассажирский автобус, следовавший из Уфы в Орск,  съехал в кювет, где опрокинулся.

В салоне автобуса было 14 человек (включая водителя). Двое из пассажиров – дети.

К ликвидации последствий аварии «чрезвычайное» ведомство Оренбуржья привлекло 13 человек и 7 единиц техники. В том числе два расчета пожарно-спасательных служб. Для оказания экстренной помощи прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. К месту ДТП приехали инспекторы ГИБДД и местной администрации.

Для эвакуации пассажиров на место происшествия направлен школьный автобус отдела образования. Для временного размещения и обогрева людей было подготовлено место в интернате поселка Новопокровка.

Координацию действий оперативных служб осуществляли сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В 21 час 55 минут все пассажиры автобуса эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Оренбургской области.

Автобус с пассажирами из Уфы перевернулся в Оренбургской области
Автобус с пассажирами из Уфы перевернулся в Оренбургской области
Автобус с пассажирами из Уфы перевернулся в Оренбургской области
Автобус с пассажирами из Уфы перевернулся в Оренбургской области
Автобус с пассажирами из Уфы перевернулся в Оренбургской области
Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика