-27 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Вчера, 16:16

В Уфе при демонтаже конструкций у «Касторамы» рабочий упал с лесов и погиб

Следственный отдел по Кировскому району Уфы проводит проверку по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в Следкоме по РБ.

В Уфе при демонтаже конструкций у «Касторамы» рабочий упал с лесов и погиб
В Уфе при демонтаже конструкций у «Касторамы» рабочий упал с лесов и погиб

По предварительным данным, утром 5 декабря 48-летний рабочий занимался демонтажом конструкций, примыкающих к торговому помещению, где ранее располагался магазин «Касторама». Он упал со строительных лесов с высоты менее двух метров и получил травму головы. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось, он скончался на месте происшествия.

Следователи проводят проверку, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за охрану труда.

Фото: Следком по РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика