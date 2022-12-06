В Уфе при демонтаже конструкций у «Касторамы» рабочий упал с лесов и погиб

По предварительным данным, утром 5 декабря 48-летний рабочий занимался демонтажом конструкций, примыкающих к торговому помещению, где ранее располагался магазин «Касторама». Он упал со строительных лесов с высоты менее двух метров и получил травму головы. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось, он скончался на месте происшествия.



Следователи проводят проверку, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за охрану труда.

Фото: Следком по РБ.