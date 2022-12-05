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Вчера, 12:05

По факту гибели ребёнка во время пожара в Уфе возбудили уголовное дело

Ленинский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следкома России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки при пожаре в СНТ «Строитель» в Демском районе Уфы.

По факту гибели ребёнка во время пожара в Уфе возбудили уголовное дело
По факту гибели ребёнка во время пожара в Уфе возбудили уголовное дело

Как установлено следствием, в ночь с 4 на 5 декабря около 03.50 час. в двухэтажном деревянном жилом доме в СНТ «Строитель» произошел пожар. В момент возгорания в доме находилась супружеская пара и двое девочек семи лет. К сожалению, спасти одну из них не удалось, тело ребенка было обнаружено в ходе тушения пожара. В ходе пожара пострадали также родители и второй ребенок, отец семейства госпитализирован.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливается причина возгорания.

Установление всех обстоятельств случившейся трагедии взяла под контроль республиканская прокуратура. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Демского района Уфы Артур Ахмалетдинов.

Ход и результаты доследственной проверки, организованной правоохранительными органами по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства, сообщила его пресс-служба.

Фото: СУ СК по РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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