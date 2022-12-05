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Вчера, 14:12

На борту самолёта Уфа - Махачкала прозвучал сигнал «Тревога»

Тревожный сигнал на борту воздушного лайнера прозвучал сегодня, 5 декабря: после взлета экипаж обнаружил, что не «убралась» на место передняя стойка шасси…

На борту самолёта Уфа - Махачкала прозвучал сигнал «Тревога»
На борту самолёта Уфа - Махачкала прозвучал сигнал «Тревога»

Была выполнена так называемая процедура ожидания, но ничего поменять не удалось. Воздушное судно было вынуждено вернуться на аэродром вылета – в Уфу, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Статус «Бедствие» при этом не объявляли, только сигнал «Тревога». Посадка прошла благополучно. Службы уфимского аэропорта приняли самолет,  отработав штатно.

Как стало известно, кроме экипажа на борту находились 78 авиапассажиров. Воздушное судно эксплуатирует компания «Северный Ветер».

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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