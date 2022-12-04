В Уфе посетитель больницы украл дрель для трепанации черепа

Мужчина положил к себе в сумку медицинское оборудование и был таков. А хватившиеся инструментария медики обратились в полицию, где сообщили, что у них украли инструмент, предназначенный для дробления костной ткани, и две дрели. Сумма причинённого ущерба, по их словам, составила более 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали ранее судимого 57-летнего уфимца, который, как выяснилось, похищенное собирался сдать в комиссионный магазин. Было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

В начале декабря в отдел полиции № 11 пришел заместитель главного врача Демской городской больницы Азат Мурзанов. Ему вернули похищенное из клиники медицинское оборудование. В ходе встречи зам. главврача передал слова благодарности сотрудникам полиции от коллектива Демской больницы за оперативно раскрытую кражу. И рассказал полицейским о том, «что они нашли»:

«Многофункциональная медицинская мини-дрель предназначена для хирургических манипуляций, связанных с трепанацией черепа. Инструмент просто необходим в ежедневной работе медиков. Вот представьте себе, привезут нам больного, и мы должны оперативно оказать ему квалифицированную помощь, а инструмента нет», цитирует медика пресс-служба городского управления МВД.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РБ.