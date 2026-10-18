В Уфе жители Нижегородки загрязнили озеро

В уфимской Нижегородке сбрасывали неочищенные сточные воды в озеро Долгое, сообщает минэкологии РБ. Нарушение выявили сотрудники министерства и администрации Ленинского района Уфы во время рейда, проведенного в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

В ведомстве пояснили, что в микрорайоне отсутствует централизованная система канализации. Это и послужило основанием для проверки.

«Выявлен факт сброса неочищенных сточных вод в озеро: отдельные домовладения оборудованы системами водоотведения, оголовки труб которых выведены непосредственно в водоем», — сообщается в пресс-релизе.

В отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты меры в рамках закона.

Фото: минэкологии РБ.