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18 Октября , 07:14

В Уфе жители Нижегородки загрязнили озеро

Минэкологии выявило факт сброса неочищенных сточных вод в озеро Долгое.

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В Уфе жители Нижегородки загрязнили озероВ Уфе жители Нижегородки загрязнили озеро
В Уфе жители Нижегородки загрязнили озеро

В уфимской Нижегородке сбрасывали неочищенные сточные воды в озеро Долгое, сообщает минэкологии РБ. Нарушение выявили сотрудники министерства и администрации Ленинского района Уфы во время рейда, проведенного в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

В ведомстве пояснили, что в микрорайоне отсутствует централизованная система канализации. Это и послужило основанием для проверки.

«Выявлен факт сброса неочищенных сточных вод в озеро: отдельные домовладения оборудованы системами водоотведения, оголовки труб которых выведены непосредственно в водоем», — сообщается в пресс-релизе.

В отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты меры в рамках закона.

Фото: минэкологии РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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