В Уфе жители Нижегородки загрязнили озеро

В уфимской Нижегородке сбрасывали неочищенные сточные воды в озеро Долгое, сообщает минэкологии РБ. Нарушение выявили сотрудники министерства и администрации Ленинского района Уфы во время рейда, проведенного в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
В ведомстве пояснили, что в микрорайоне отсутствует централизованная система канализации. Это и послужило основанием для проверки.
«Выявлен факт сброса неочищенных сточных вод в озеро: отдельные домовладения оборудованы системами водоотведения, оголовки труб которых выведены непосредственно в водоем», — сообщается в пресс-релизе.
В отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты меры в рамках закона.
Фото: минэкологии РБ.