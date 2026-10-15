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15 Октября , 09:41

В Уфе побит температурный рекорд середины октября

Днем 14 октября на аэрологической станции Уфа-Дёма был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

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В Уфе побит температурный рекорд середины октябряВ Уфе побит температурный рекорд середины октября
В Уфе побит температурный рекорд середины октября

Столбики термометров поднялись до +22,3°, сообщили в Башгидрометцентре.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1997 году. Тогда воздух прогрелся до +21,6°.

Фото автора.

В Уфе побит температурный рекорд середины октября
В Уфе побит температурный рекорд середины октября
В Уфе побит температурный рекорд середины октября
В Уфе побит температурный рекорд середины октября
В Уфе побит температурный рекорд середины октября
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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