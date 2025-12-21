-18 °С
В Башкирии будет тепло и снежно

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

Сегодня днем небольшой снег, по северу до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит минус 3 — 8 градусов, по юго-востоку до минус 13 градусов.

В понедельник, 22 декабря, небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Ночью минус 4 — 9 градусов, по юго-востоку до минус 14, днем минус 2 — 7 градусов.

Во вторник, 23 декабря, снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Ночью минус 4 — 9 градусов, днем минус 2 — 7 градусов.

В последующие дни температура воздуха понизится, осадки прекратятся.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
