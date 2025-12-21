Эксперт УУНиТ: После зимнего солнцестояния природа начинает отсчёт до весны

Мы едва дождались настоящей снежной зимы, как уже наступает день зимнего солнцестояния — один из самых значимых астрономических моментов года. После него природа, хоть и медленно, но неуклонно начнет готовиться ко встрече с весной. О сути этого явления рассказывает старший преподаватель кафедры биологии и экологии Института природы и человека УУНиТ Регина Фатхутдинова.

Астрономическая зима: точка отсчета

В 2025 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 18:03 по московскому времени. Это момент, когда Солнце занимает наивысшее положение над горизонтом на Южном тропике.

«В этот день Земля будет находиться ближе всего к Солнцу (в перигелии), но к светилу обращено Южное полушарие. Там начинается астрономическое лето, а у нас, в Северном, — астрономическая зима», — поясняет Регина Фатхутдинова.

Освещенность нашего полушария в эту дату — наименьшая в году. Для Уфы 21 декабря станет днем рекордов: светлое время суток продлится всего 7 часов 14 минут, а ночь займет 15 часов 16 минут.

Контраст с летом

Для сравнения эксперт приводит данные летнего солнцестояния, которое состоялось 21 июня 2025 года. Тогда Земля была в афелии (дальше от Солнца), но его лучи щедро освещали Северное полушарие. Продолжительность уфимского дня в июне составила 17 часов 19 минут, а ночи — менее 5 часов.

Почему этот день так важен для культуры?

У многих народов мира с днем зимнего солнцестояния связаны многочисленные приметы, праздники и обычаи.

«Это наглядный пример природного цикла, который напрямую влиял на всю жизнь человека: на продолжительность работ, возможность охоты, безопасность. Солнцестояние было важным сигналом — пик зимней темноты пройден, и теперь световой день будет прибывать, а значит, приближается время, пригодное для земледелия», — отмечает биолог.

Свет в конце тоннеля

Несмотря на то, что день зимнего солнцестояния — это самый темный период года, именно он знаменует поворот к свету.

«Именно 21 декабря мы проведем максимум времени в темноте. Но уже с 22 декабря продолжительность светового дня начнет постепенно, минута за минутой, увеличиваться. Это медленное, но верное движение к весне», — подчеркивает Регина Фатхутдинова.

Фото: пресс-служба УУНиТ.