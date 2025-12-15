-16 °С
Башкирия – эколидер Приволжского федерального округа в 2025 году

Республика возглавила экологический рейтинг регионов России в Приволжском федеральном округе по итогам 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, опубликовав итоговый топ.

Башкирия показала один из лучших результатов в группе «хорошистов», набрав от 12 до 14 баллов. В эту же ведущую группу вошли соседние регионы: Татарстан, Удмуртия, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области и Пермский край, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Рейтинг оценивает эффективность работы региональных властей в сфере охраны окружающей среды. Ключевыми критериями стали выполнение мероприятий обновленного национального проекта «Экологическое благополучие», достижение целей нацпроекта «Экология», а также ситуация с обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). При формировании оценки использовались как официальная статистика за 2019–2024 годы, так и мнения экспертов и жителей.

«Попадание в топ лидеров рейтинга – это объективное подтверждение эффективности нашей системной работы, – прокомментировал результат министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. – Республика стабильно улучшает свои позиции, что говорит о развитии комплексной системы обращения с отходами».

Глава ведомства привел конкретные цифры: в республике создано 37 188 мест накопления отходов, а контейнерный парк вырос до 87 271 единицы. Дефицит спецтехники был ликвидирован за счет приобретения 21 новой машины.

«В планах региона – дальнейшее развитие раздельного накопления отходов, переработка вторичных ресурсов и создание современной инфраструктуры, – отметил Нияз Фазылов. – Наши основные цели остаются неизменными: удобство для жителей, развитая инфраструктура и высокий уровень удовлетворенности услугами».

Национальный проект «Экологическое благополучие», реализация которого началась с 2025 года по решению президента РФ Владимира Путина, включает комплекс мер по защите окружающей среды. Это создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок, расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экотуризма и сбережение биоразнообразия. Успех Башкирии в рейтинге свидетельствует о результативности этой масштабной работы на региональном уровне.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
