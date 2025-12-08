В нацпарке «Башкирия» нашли новую крупную пещеру — Логово Арагока

Внимание на возможный вход в пещеру специалисты обратили еще два года назад, но тогда им удалось пройти лишь до узкого участка.

Нынешней осенью группа спелеологов вернулась к перспективной точке и смогла продвинуться дальше. Им дважды преграждали путь колодцы глубиной 15 и 10 метров, работы также осложнял высокий уровень воды, поэтому часть исследований проводилась в гидрокостюмах.

Предварительные замеры показали, что длина пещеры — около 150 метров, глубина — до 60 метров, но система, скорее всего, значительно крупнее, считают ее исследователи.

Дальнейшая разведка запланирована на летний сезон, когда условия будут более благоприятными.

Фото предоставлено пресс-службой Минэкологии РБ.