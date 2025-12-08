-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Природа
8 Декабря , 16:53

В нацпарке «Башкирия» нашли новую крупную пещеру — Логово Арагока

В Кутукском урочище нацпарка «Башкирия» спелеологи из Оренбурга и Башкортостана приступили к исследованиям новой пещеры, получившей название Логово Арагока. Первая экспедиция показала, что это может быть крупная подземная система, сообщает Минэкологии республики.

В нацпарке «Башкирия» нашли новую крупную пещеру — Логово Арагока
В нацпарке «Башкирия» нашли новую крупную пещеру — Логово Арагока

Внимание на возможный вход в пещеру специалисты обратили еще два года назад, но тогда им удалось пройти лишь до узкого участка.

Нынешней осенью группа спелеологов вернулась к перспективной точке и смогла продвинуться дальше. Им дважды преграждали путь колодцы глубиной 15 и 10 метров, работы также осложнял высокий уровень воды, поэтому часть исследований проводилась в гидрокостюмах.

Предварительные замеры показали, что длина пещеры — около 150 метров, глубина — до 60 метров, но система, скорее всего, значительно крупнее, считают ее исследователи.

Дальнейшая разведка запланирована на летний сезон, когда условия будут более благоприятными.

Фото предоставлено пресс-службой Минэкологии РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru