-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Природа
1 Декабря , 14:29

В Башкирию привезут ещё девять особей беловежских зубров

В случае победы в конкурсе президентских грантов на реализацию экологических и природоохранных проектов в 2026 году республика получит средства на закупку новой партии животных для природного парка «Мурадымовское ущелье».

В Башкирию привезут ещё девять особей беловежских зубров
В Башкирию привезут ещё девять особей беловежских зубров

Как отметил на оперативном совещании в правительстве РБ министр природопользования и экологии Нияз Фазылов, проект Дирекции по ООПТ РБ «Формирование устойчивой группировки европейского зубра на Южном Урале» стал финалистом первого этапа конкурса. Итоги подведут в феврале 2026 года. В случае победы в Башкирию планируется завезти девять зубров из Беларуси.

— Некоторые удивляются, зачем мы этим занимаемся, но я уверен, что через несколько десятков лет никто и не вспомнит, что зубров к нам привезли. Они станут «своими», — прокомментировал глава РБ Радий Хабиров.

Напомнил, зубров в природном парке «Мурадымовское ущелье» начали разводить из Беловежской пущи (Беларусь) в 2023 году по поручению главы республики. Сегодня в Башкирии насчитывается 23 особи, включая потомство — шесть телят, родившихся уже в Башкирии. Это свидетельство успешной адаптации животных к местным условиям.

Фото автора.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru