В Башкирию привезут ещё девять особей беловежских зубров

Как отметил на оперативном совещании в правительстве РБ министр природопользования и экологии Нияз Фазылов, проект Дирекции по ООПТ РБ «Формирование устойчивой группировки европейского зубра на Южном Урале» стал финалистом первого этапа конкурса. Итоги подведут в феврале 2026 года. В случае победы в Башкирию планируется завезти девять зубров из Беларуси.

— Некоторые удивляются, зачем мы этим занимаемся, но я уверен, что через несколько десятков лет никто и не вспомнит, что зубров к нам привезли. Они станут «своими», — прокомментировал глава РБ Радий Хабиров.

Напомнил, зубров в природном парке «Мурадымовское ущелье» начали разводить из Беловежской пущи (Беларусь) в 2023 году по поручению главы республики. Сегодня в Башкирии насчитывается 23 особи, включая потомство — шесть телят, родившихся уже в Башкирии. Это свидетельство успешной адаптации животных к местным условиям.

Фото автора.