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Вчера, 15:16

Башкирии на утилизацию крупных свалок выделят 1,1 млрд рублей из федерального бюджета

Участники совещания по социально-экономическим вопросам в Приемной президента РФ в Уфе обсудили работу системы обращения с твердыми коммунальным отходами в регионе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Башкирии на утилизацию крупных свалок выделят 1,1 млрд рублей из федерального бюджета
Башкирии на утилизацию крупных свалок выделят 1,1 млрд рублей из федерального бюджета

До конца 2024 года на территории республики предусмотрена ликвидация шести несанкционированных свалок, расположенных в границах городов Баймак, Сибай, Стерлитамак, Благовещенск, Давлеканово, Кумертау. В текущем году в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» на утилизацию крупных полигонов ТБО выделено 1,5 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей – из федерального бюджета.

- Необходимо обеспечить строгий контроль за исполнением государственных контрактов и использованием федеральных средств, - сказал главный федеральный инспектор Алексей касьянов. - Нельзя допустить отклонений от графика производства работ. Мы должны не только организованно собирать и вывозить мусор, но и выстроить работу по раздельному сбору твердых коммунальных отходов.

В республике расположены 25 полигонов ТКО, 15 мусоросортировочных комплексов. С началом мусорной реформы в Башкирии втрое увеличилось количество обустроенных площадок и контейнеров для отходов.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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