Башкирии на утилизацию крупных свалок выделят 1,1 млрд рублей из федерального бюджета

До конца 2024 года на территории республики предусмотрена ликвидация шести несанкционированных свалок, расположенных в границах городов Баймак, Сибай, Стерлитамак, Благовещенск, Давлеканово, Кумертау. В текущем году в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» на утилизацию крупных полигонов ТБО выделено 1,5 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей – из федерального бюджета.

- Необходимо обеспечить строгий контроль за исполнением государственных контрактов и использованием федеральных средств, - сказал главный федеральный инспектор Алексей касьянов. - Нельзя допустить отклонений от графика производства работ. Мы должны не только организованно собирать и вывозить мусор, но и выстроить работу по раздельному сбору твердых коммунальных отходов.

В республике расположены 25 полигонов ТКО, 15 мусоросортировочных комплексов. С началом мусорной реформы в Башкирии втрое увеличилось количество обустроенных площадок и контейнеров для отходов.