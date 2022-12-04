-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Природа
4 Декабря , 22:24

Куда поедут ёлки из Башкирии?

Зелёные красавицы – сосны, пихты и ели из Башкирии поедут в другие регионы и даже страны. Только из Белорецкого района отгружено 8,5 тысячи новогодних деревьев.

Куда поедут ёлки из Башкирии?
Куда поедут ёлки из Башкирии?

Две тысячи сосен экспортировано в Казахстан, пять тысяч елок отправились в Оренбургскую область и Краснодарский край, еще полторы тысячи пихт на автомобилях едут в Московскую область, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Специалисты надзорного ведомства проконтролировали отгрузку деревьев. По результатам экспертиз вредных организмов не выявлено. Выданы фитосанитарные сертификаты и благоухающая праздником продукция «выпущена в обращение».

Фото предоставлено пресс-службой управления Россельхознадзора по РБ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика