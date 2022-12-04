Куда поедут ёлки из Башкирии?

Две тысячи сосен экспортировано в Казахстан, пять тысяч елок отправились в Оренбургскую область и Краснодарский край, еще полторы тысячи пихт на автомобилях едут в Московскую область, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Специалисты надзорного ведомства проконтролировали отгрузку деревьев. По результатам экспертиз вредных организмов не выявлено. Выданы фитосанитарные сертификаты и благоухающая праздником продукция «выпущена в обращение».

Фото предоставлено пресс-службой управления Россельхознадзора по РБ.