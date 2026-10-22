В Башкирии у сельчанина изъяли два ствола и боеприпасы

Полицейские нагрянули с проверкой к 58-летнему селянину и обнаружили у него гладкоствольное ружье 16-го калибра, нарезной ствол под патрон 7,62. А также около 140 патронов разного калибра и 15 гильз.

Причем, как выяснилось, охотничье ружье он собрал самостоятельно из деталей от ружей различных годов выпуска. Разрешительных документов у него не оказалось. Хозяин пытался уверить стражей порядка, что все это ему досталось по наследству от отца, который ушел из жизни в 2024 году.

Экспертиза установила, что весь изъятый боевой арсенал исправен и готов к использованию. В отношении владельца возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет и крупный штраф.

«Владелец, добровольно сдавший оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности по данной статье (если в его действиях не содержится иного состава преступления). Изъятие арсенала при задержании или в ходе оперативно-разыскных мероприятий добровольной сдачей не признается», – напоминает гражданам МВД по РБ.

Фото: МВД по РБ.