В Башкирии брат брата обманул на три миллиона рублей

Селянин обратился к родственнику с просьбой подыскать нужный вариант, дал денег на покупку и оформил на него нотариальную доверенность, поскольку сам находился в отъезде.

Поверенный все выполнил, но только закрепил право собственности на жилье за собой и стал прятаться от брата: не отвечал на телефонные звонки, избегал встреч. Потом и вовсе продал квартиру, а деньги присвоил. Пришлось 41-летнему доверителю обращаться в полицию.

По фату мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет.

«Даже если речь идет о родных и близких, при совершении сделок с недвижимостью и распоряжении денежными средствами нужно сохранять бдительность. Доверие — не гарант безопасности», — напоминают гражданам сотрудники полиции.

Фото: Артур СМОЛОВ.