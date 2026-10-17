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17 Октября , 11:45

В Уфе курьер мошенников забрал у бабушки около двух миллионов рублей

Сотрудники полиции устанавливают личность курьера, которому 71-летняя пенсионерка передала 1,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

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В Уфе курьер мошенников забрал у бабушки около двух миллионов рублейВ Уфе курьер мошенников забрал у бабушки около двух миллионов рублей
В Уфе курьер мошенников забрал у бабушки около двух миллионов рублей

Как оказалось, пожилая женщина стала жертвой крупной мошеннической схемы. Началось все со звонка лжесотрудника правоохранительных органов. После чего несколько дней кряду пенсионерке по мессенджеру звонил неизвестный, представившись сотрудником ФСБ. Он заявил, что паспортные данные бабушки якобы использовались для оформления перевода денег на территорию недружественного государства.

Злоумышленник убедил жертву снять все сбережения с банковского счета и передать курьеру якобы для проверки. Потерпевшая поверила и передала пакет с деньгами курьеру, который подошел к ее подъезду и назвал кодовое слово «торт».

После чего звонки прекратились. Спустя время пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

«Напоминаем, что сотрудники госучреждений и организаций никогда не звонят гражданам с просьбами передать деньги кому-либо. Помните: если вам поступил такой звонок, необходимо сразу прервать разговор и самостоятельно связаться с организацией по телефонам, указанным в официальных источниках», – предупреждает МВД по РБ.

Фото: иллюстрация МВД по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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