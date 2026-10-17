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17 Октября , 15:00

В Башкирии участник судебного заседания пытался пронести нож

Инцидент произошел на входе в судебный участок № 1 в городе Бирске, сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по РБ.

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В Башкирии участник судебного заседания пытался пронести ножВ Башкирии участник судебного заседания пытался пронести нож
В Башкирии участник судебного заседания пытался пронести нож

При осмотре личных вещей посетителя, который пришел для участия в судебном заседании, сотрудник подразделения, отвечающего за силовое сопровождение правосудия и безопасность (ОУПДС), обнаружил складной нож.

Поскольку наличие подобных предметов в здании суда категорически не допускается, гражданину было предложено предъявить нож сотруднику ОУПДС для детального осмотра. После чего ему разъяснили, что по правилам подобные предметы проносить в здание суда нельзя, поскольку они представляют потенциальную угрозу безопасности присутствующих.

Посетитель вел себя корректно, забрал нож и покинул здание суда.

«Просим граждан заранее ознакомиться с перечнем запрещенных предметов и соблюдать установленные правила при посещении суда — это позволяет обеспечить безопасные и комфортные условия для всех участников судебного процесса», — поясняет пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУФССП по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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