В Башкирии участник судебного заседания пытался пронести нож

При осмотре личных вещей посетителя, который пришел для участия в судебном заседании, сотрудник подразделения, отвечающего за силовое сопровождение правосудия и безопасность (ОУПДС), обнаружил складной нож.

Поскольку наличие подобных предметов в здании суда категорически не допускается, гражданину было предложено предъявить нож сотруднику ОУПДС для детального осмотра. После чего ему разъяснили, что по правилам подобные предметы проносить в здание суда нельзя, поскольку они представляют потенциальную угрозу безопасности присутствующих.

Посетитель вел себя корректно, забрал нож и покинул здание суда.

«Просим граждан заранее ознакомиться с перечнем запрещенных предметов и соблюдать установленные правила при посещении суда — это позволяет обеспечить безопасные и комфортные условия для всех участников судебного процесса», — поясняет пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУФССП по РБ.