+8 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Право
17 Октября , 04:00

В Башкирии обитателей садового товарищества терроризировал судимый сосед

Об агрессивном поведении соседа информацию в интернете распространили жители садового товарищества, расположенного в Уфимском районе.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии обитателей садового товарищества терроризировал судимый соседВ Башкирии обитателей садового товарищества терроризировал судимый сосед
В Башкирии обитателей садового товарищества терроризировал судимый сосед

Чашу терпения переполнил последний случай, когда пьяный дебошир набросился на соседа с ножом и тот обратился с заявлением в местную полицию.

Стражи порядка задержали агрессора. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель, который во всем признался. Выяснилось, что в подпитии ему резко становятся неприятны соседи по саду и он начинает их третировать.

В день происшествия подозреваемый в очередной раз остограммился и со своей подругой жизни отправился на такси к приятелю. По пути ему повстречался сосед, который прежде позволял себе делать скандалисту замечания по поводу неподобающего поведения. Припомнив обиду, он выскочил из такси и набросился на соседа. Вначале с кулаками, а затем с ножом. Потерпевший получил телесные повреждения.

Нападавший задержан, в отношении него за угрозу убийством возбуждено уголовное дело (ст. 119 УК РФ). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Следствие устанавливает причастность фигуранта к другим аналогичным фактам. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru