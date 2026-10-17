В Башкирии обитателей садового товарищества терроризировал судимый сосед

Чашу терпения переполнил последний случай, когда пьяный дебошир набросился на соседа с ножом и тот обратился с заявлением в местную полицию.

Стражи порядка задержали агрессора. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель, который во всем признался. Выяснилось, что в подпитии ему резко становятся неприятны соседи по саду и он начинает их третировать.

В день происшествия подозреваемый в очередной раз остограммился и со своей подругой жизни отправился на такси к приятелю. По пути ему повстречался сосед, который прежде позволял себе делать скандалисту замечания по поводу неподобающего поведения. Припомнив обиду, он выскочил из такси и набросился на соседа. Вначале с кулаками, а затем с ножом. Потерпевший получил телесные повреждения.

Нападавший задержан, в отношении него за угрозу убийством возбуждено уголовное дело (ст. 119 УК РФ). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Следствие устанавливает причастность фигуранта к другим аналогичным фактам. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Артур СМОЛОВ.