В Башкирии мужчина нашёл кредитную карту и накупил товаров на полмиллиона

Полиция установила, что 57-летняя жительница деревни Якупово Кушнаренковского района в конце сентября потеряла в продуктовом магазине свою кредитную карту. Но сразу ее не заблокировала.

А когда решила в банке оформить новую кредитку, выяснилось, что две недели назад с ее счета было списано 544 тысячи рублей. Некто за день совершил более 30 покупок в различных торговых точках села Кушнаренково.

Сотрудник финансовой организации посоветовал клиентке установить на телефон мобильное приложение банка. С его помощью оперативники изучили список покупок, затем записи с видеокамер магазинов и задержали подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 49-летний житель города Октябрьского. Он признался, что подобрал с пола чью-то банковскую карту и решил ею воспользоваться: покупал выпечку, табачные изделия, алкоголь, предметы первой необходимости, бытовые приборы, а потом разохотился и шикарно поужинал в ресторане.

По факту кражи с отягчающими обстоятельствами возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит срок до шести лет.

«Нельзя расплачиваться найденной чужой картой. Ее нужно отнести в банк или в ближайший отдел полиции», – предупреждает граждан МВД по РБ.

Фото: Артур СМОЛОВ.