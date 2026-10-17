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17 Октября , 04:30

В Башкирии автоледи лишилась дорогой иномарки за пьяные покатушки

Суд города Салавата конфисковал у 27-летней владелицы автомобиль марки «БМВ Х3» за нетрезвую езду, сообщает прокуратура республики.

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В Башкирии автоледи лишилась дорогой иномарки за пьяные покатушкиВ Башкирии автоледи лишилась дорогой иномарки за пьяные покатушки
В Башкирии автоледи лишилась дорогой иномарки за пьяные покатушки

Салаватский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы.

Установлено, в августе 2026 года местная жительница в нетрезвом состоянии села за руль своей иномарки и была остановлена сотрудниками ГАИ. Результат освидетельствования подтвердил факт алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что автоледи ранее уже привлекалась к ответственности за пьяную езду. 

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Приговорил к 160 часам обязательных работ, лишил водительских прав на два с половиной года и конфисковал машину в доход государства.

Фото: канал МАХ прокуратура РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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