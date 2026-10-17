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17 Октября , 08:30

На дорогах Башкирии объявлены массовые проверки водителей

Сегодня, 17 октября, отдельный спецбатальон ДПС несет службу на дорогах республики, сообщает главный госавтоинспектор региона Владимир Севастянов.

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На дорогах Башкирии объявлены массовые проверки водителейНа дорогах Башкирии объявлены массовые проверки водителей
На дорогах Башкирии объявлены массовые проверки водителей

Проверки ведутся:

– на 1307, 1495 км автодороги М-5 «Урал»;

– на 125 км автодороги Уфа-Оренбург;

– на 103 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул;

– на 101 и 113 км автодороги Р-240 подъезд к М12 «Восток»;

– на 20 км автодороги Западный обход г. Уфы

По словам Владимира Севастьянова мероприятия призваны усилить контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Ключевые задачи проверок – пресечение грубых нарушений ПДД. Таких как, управление транспортом в нетрезвом виде, без документов, а также перевозка детей без автокресел.

«Наша цель – минимизировать уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения для всех участников. Напоминаем, что за нарушения ПДД предусмотрены отстранение от управления транспортом, и привлечение к административной ответственности», – подчеркнул начальник ГАИ РБ.

Фото: канал МАХ Владимира Севастьянова.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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