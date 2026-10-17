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17 Октября , 14:00

Иван Грибов: Ущерб от киберпреступлений – миллиарды рублей

Прокурор Башкирии Иван Грибов провел Координационное совещание руководителей правоохранительных органов, на котором участники обсудили вопросы профилактики и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий и компьютерной информации.

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Иван Грибов: Ущерб от киберпреступлений – миллиарды рублейИван Грибов: Ущерб от киберпреступлений – миллиарды рублей
Иван Грибов: Ущерб от киберпреступлений – миллиарды рублей

Открывая заседание, Иван Грибов отметил, что доля киберпреступлений в структуре общей преступности в регионе в текущем году превысила треть. Размер ущерба оценивается миллиардами рублей.

В связи с чем, представители надзорного органа детально проанализировали работу правоохранительных органов по приостановлению операций по расчетным счетам, наложению арестов на счета «дропперов», а также изъятию у них арестованных денежных средств и возврата потерпевшим от преступного посягательства.
Отдельно обсудили вопрос пресечения фактов распространения «серых» СИМ-карт и привлечения дилеров к ответственности при заключении договоров об оказании услуг связи.

В текущем году прокуроры в интересах лиц, пострадавших от «дропперов», взыскали 113 млн рублей, в судах оспорили 45 кредитных договоров.

В завершение собравшиеся наметили дополнительные координационные и надзорные мероприятия, призванные повысить качество работы в данной сфере.

В заседании приняли участие руководители федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел, следственного комитета, службы судебных приставов и исполнения наказаний, нацгвардии, заместитель премьер-министра правительства республики, министр просвещения региона, управляющий отделением Нацбанка России по РБ, заместитель руководителя Роскомнадзора, прокуроры городов и районов, сотрудники аппаратов ведомств.

Фото: канал МАХ прокуратура РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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