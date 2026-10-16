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16 Октября , 10:20

В Уфе мужчина снимал порноролики и размещал в закрытом канале интернет-ресурса

За изготовление и оборот порнографических материалов задержан 28-летний уфимец, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

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Фото: скриншот видео МВД по РБ.Фото: скриншот видео МВД по РБ.
Фото: скриншот видео МВД по РБ.

Стражи порядка установили, что злоумышленник снимал «порнуху» с участием пьяных девушек. Полученные видеозаписи потом размещал в одном из закрытых каналов мессенджера.

Подозреваемого задержали с участием сотрудников Росгвардии. Во время обыска по месту жительства оперативники изъяли у него два сотовых телефона, жесткий диск и персональный компьютер.

В отношении уфимца возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений. Они относятся к категории тяжких и предусматривают лишение свободы до шести лет.

В Уфе мужчина снимал порноролики и размещал в закрытом канале интернет-ресурса
В Уфе мужчина снимал порноролики и размещал в закрытом канале интернет-ресурса
В Уфе мужчина снимал порноролики и размещал в закрытом канале интернет-ресурса
В Уфе мужчина снимал порноролики и размещал в закрытом канале интернет-ресурса
В Уфе мужчина снимал порноролики и размещал в закрытом канале интернет-ресурса
Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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