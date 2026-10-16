В Уфе мужчина снимал порноролики и размещал в закрытом канале интернет-ресурса

Стражи порядка установили, что злоумышленник снимал «порнуху» с участием пьяных девушек. Полученные видеозаписи потом размещал в одном из закрытых каналов мессенджера.

Подозреваемого задержали с участием сотрудников Росгвардии. Во время обыска по месту жительства оперативники изъяли у него два сотовых телефона, жесткий диск и персональный компьютер.

В отношении уфимца возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений. Они относятся к категории тяжких и предусматривают лишение свободы до шести лет.