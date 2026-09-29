В Уфе во время учений был введен режим контртеррористической операции

По легенде правоохранительные органы получили информацию о подрыве здания комиссариата неизвестными с использованием беспилотного летательного аппарата. При попытке задержания «вооруженная группа» оказала сопротивление и укрылась в одном из помещений.

В связи с угрозой жизни и здоровью населения на части территории города вводился режим контртеррористической операции. Силы спецназначения провели экстренные боевые мероприятия. В результате условные злоумышленники были нейтрализованы, а теракт предотвращен.

Таким образом службы экстренного реагирования и силы правопорядка на практике отработали эвакуацию из опасной зоны граждан и сотрудников военного комиссариата, минимизировав возможные последствия теракта. И проверили эффективность системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз военным объектам.

По мнению руководства республиканского оперштаба, правоохранительные ведомства, органы власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом готовы.

Фото: скриншот видео УФСБ России по РБ.