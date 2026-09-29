+19 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Право
29 Сентября , 07:55

В Уфе во время учений был введён режим контртеррористической операции

Учения проводились на территории военного комиссариата Республики Башкортостан, здание которого условные террористы собирались подорвать с помощью БПЛА, сообщает УФСБ России по РБ.

В Уфе во время учений был введен режим контртеррористической операцииВ Уфе во время учений был введен режим контртеррористической операции
В Уфе во время учений был введен режим контртеррористической операции

По легенде правоохранительные органы получили информацию о подрыве здания комиссариата неизвестными с использованием беспилотного летательного аппарата. При попытке задержания «вооруженная группа» оказала сопротивление и укрылась в одном из помещений.

В связи с угрозой жизни и здоровью населения на части территории города вводился режим контртеррористической операции. Силы спецназначения провели экстренные боевые мероприятия. В результате условные злоумышленники были нейтрализованы, а теракт предотвращен.

Таким образом службы экстренного реагирования и силы правопорядка на практике отработали эвакуацию из опасной зоны граждан и сотрудников военного комиссариата, минимизировав возможные последствия теракта. И проверили эффективность системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз военным объектам.

По мнению руководства республиканского оперштаба, правоохранительные ведомства, органы власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом готовы.

Фото: скриншот видео УФСБ России по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru