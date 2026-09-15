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Право
15 Сентября , 08:20

Уроженец Украины планировал сбыть в Башкирии крупную партию наркотиков

Злоумышленник, 2003 года рождения, намеревался на российской территории распространять наркотики в особо крупном размере, сообщает УФСБ России по РБ.

Фото и видео: УФСБ России по РБ.Фото и видео: УФСБ России по РБ.
Фото и видео: УФСБ России по РБ.

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что уроженец Днепропетровска Михаил Пустовгаров, проживающий в Уфе, вступил в переписку в соцсетях с организатором преступной группы, торгующей наркотиками через интернет.

Получив инструкции, он забрал закладку из тайника в лесном массиве в Орджоникидзевском районе и принес ее домой. Однако расфасовать наркотики по дозам для дальнейшей реализации не успел – к нему в квартиру нагрянули сотрудники УФСБ.

В ходе обыска у злоумышленника изъято около полутора килограммов альфа-ПВП – наркосредство производное от N-метилэфедрона (метамфепрамона). Это мощный синтетический психостимулятор из группы катинонов. Он наносит сильнейший вред организму и вызывает тяжелую психологическую зависимость. На сленге наркоманов вещество называют «соль», «флакка», «скорость» или «кристаллы».

В отношении Пустовгарова было возбуждено уголовное дело по двум статьям – за покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и за незаконный сбыт наркосредств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Октябрьский райсуд Уфы приговорил обвиняемого к девяти годам строгой колонии и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Арестованное имущество, – 575 тысяч рублей наличными и средства на банковских счетах, добытые преступным путем, – конфискованы в собственность государства. Приговор уже вступил в законную силу.

Уроженец Украины планировал сбыть в Башкирии крупную партию наркотиков
Уроженец Украины планировал сбыть в Башкирии крупную партию наркотиков
Уроженец Украины планировал сбыть в Башкирии крупную партию наркотиков
Уроженец Украины планировал сбыть в Башкирии крупную партию наркотиков
Уроженец Украины планировал сбыть в Башкирии крупную партию наркотиков
Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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