Уроженец Украины планировал сбыть в Башкирии крупную партию наркотиков

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что уроженец Днепропетровска Михаил Пустовгаров, проживающий в Уфе, вступил в переписку в соцсетях с организатором преступной группы, торгующей наркотиками через интернет.

Получив инструкции, он забрал закладку из тайника в лесном массиве в Орджоникидзевском районе и принес ее домой. Однако расфасовать наркотики по дозам для дальнейшей реализации не успел – к нему в квартиру нагрянули сотрудники УФСБ.

В ходе обыска у злоумышленника изъято около полутора килограммов альфа-ПВП – наркосредство производное от N-метилэфедрона (метамфепрамона). Это мощный синтетический психостимулятор из группы катинонов. Он наносит сильнейший вред организму и вызывает тяжелую психологическую зависимость. На сленге наркоманов вещество называют «соль», «флакка», «скорость» или «кристаллы».

В отношении Пустовгарова было возбуждено уголовное дело по двум статьям – за покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и за незаконный сбыт наркосредств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Октябрьский райсуд Уфы приговорил обвиняемого к девяти годам строгой колонии и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Арестованное имущество, – 575 тысяч рублей наличными и средства на банковских счетах, добытые преступным путем, – конфискованы в собственность государства. Приговор уже вступил в законную силу.