В Башкирии у дроппера конфисковали имущество

Вначале городской суд ошрафовал дроппера на 120 тысяч рублей за неправомерный оборот средств платежей. Установлено, что в марте этого года подсудимый переводил чужие деньги на различные счета.

Однако прокуратура не согласилась с решением суда первой инстанции, поскольку не был рассмотрен вопрос о конфискации дохода, полученного фигурантом от преступного перевода из криптовалюты в рубли. А также орудия преступления – телефона.

Верховный суд РБ удовлетворил апелляцию гособвинителя и вынес решение обратить в доход государства полученные подсудимым свыше 160 тысяч рублей и его сотовый.

Фото: иллюстрация прокуратуры РБ.