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7 Сентября , 07:20

В Башкирии стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2026»

Сегодня, 7 сентября, начался второй региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2026», сообщает республиканское ведомство.

В Башкирии стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2026»В Башкирии стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2026»
В Башкирии стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2026»

Во второй этап региональных состязаний вышли 15 участковых, признанных лучшими в первом этапе конкурса, который завершился 20 августа.

По результатам интернет-голосования свои симпатии жители нашего региона отдали: лейтенанту полиции Алексею Щукину – Отдел МВД России по Альшеевскому району (6 104 голоса), капитану полиции Владимиру Иванову – Отдел полиции №5 УМВД России по городу Уфе (5 509 голосов), старшему лейтенанту полиции Айнуру Такаеву – Отдел МВД России по Туймазинскому району (2 741 голос).

Любой желающий может выбрать того сотрудника полиции, который, по его мнению, соответствует званию лучшего участкового уполномоченного и проголосовать за него.

На официальном сайте МВД Башкортостана можно узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений им рассмотрено, о его достижениях, как соискателя характеризуют коллеги и граждане.

Участковый, набравший наибольшее количество голосов в ходе второго этапа конкурса, будет представлять Башкирию на федеральном уровне.

Онлайн-голосование граждан проходит на странице конкурса «Народный участковый – 2026» с 7 по 16 сентября 2026 года.

Фото: иллюстрация с сайта 02.мвд.рф.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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